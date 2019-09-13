Кыргызстан собирается развивать халал-индустрию при поддержке Малайзии

Кыргызстан заинтересован в дальнейшем развитии отношений в сфере халал-индустрии. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

По его данным, состоялась встреча заместителя министра экономики Автандила Алыбаева с послом Малайзии в Кыргызстане Хенди Анак Ассаном. Кыргызская сторона предложила рассмотреть возможность участия инвесторов и представителей бизнес-сообщества Малайзии в различных выставках и международных мероприятиях, проводимых на территории Кыргызстана.

«Принимая во внимание огромный потенциал и международный опыт Малайзии в развитии халал-индустрии на государственном уровне, в ходе встречи был рассмотрен вопрос о заключении соглашения о сотрудничестве Министерства экономики с компетентным органом Малайзии в области халал-индустрии. Малазийская сторона предложила более глубже развивать взаимоотношения в этой сфере», — говорится в сообщении.