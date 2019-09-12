У Кыргызстана одна из самых либеральных систем перемещения финансовых ресурсов

В Кыргызстане удалось создать одну из лучших либеральных систем по перемещению финансовых ресурсов. Об этом на экономической конференции по вопросам инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества в рамках дней Москвы сообщил член президиума делового совета ЕАЭС, президент Союза промышленников и предпринимателей КР Данил Ибраев.

«С нас надо брать пример как минимум в том плане, что происходит на финансовом рынке. Думаю, к 2025 году мы придем к тому, чтобы создать наднациональный регулятор. Это не панацея, это не для того, чтобы создать единую валюту. Такой повестки нет. Однако создаются мировые тренды по цифровым деньгам, которые будут не просто генерироваться, но обеспечиваться теми или иными ресурсами, чтобы к ним было доверие», — отметил он.