18:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Министерство экономики предлагает ввести налоги для майнинга криптовалют

Министерство экономики планирует ввести поправки в Налоговый кодекс и ввести сборы в сфере майнинга криптовалют. Соответствующий проект постановления правительства уже вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что такая мера увеличит доходы бюджета. Налог на майнинг криптовалюты будет уплачиваться взамен налога на прибыль, НДС на облагаемые поставки и налога с продаж. Ставка налога устанавливается в размере 15 процентов от расхода электроэнергии, потребленной при майнинге с учетом НДС и НСП.

В Кыргызстане работает около 80 тысяч технических устройств, которые позволяют заниматься майнингом криптовалюты.

По подсчетам Минэкономики, их ежемесячный доход может составлять $13,08 миллиона, или 913 миллионов сомов, а затраты на электроэнергию  228 миллионов сомов.

«Установление налога со ставкой 15 процентов от размера затрат на электроэнергию с учетом расчетов позволит увеличить государственный бюджет на 346,8 миллиона сомов в год. При внедрении предлагаемого подхода налоговая нагрузка к доходу за год составит 3,1 процента», — подчеркнули в Минэкономики.
Ссылка:
просмотров: 10
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане 28 майнинг-компаний отключены от электроснабжения
Кабмин: Легализация майнинга должна быть не в ущерб реальному сектору
Майнинг в Кыргызстане. Как чиновники ради прибыли оставляют людей без света
Финпол нашел майнинг-ферму. Ущерб оценивается в миллионы сомов
В Кыргызстане хотят создать майнинг-территорию
В Кыргызстане запретили майнинг-фермы и дата-центры
Популярные новости
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;31&nbsp;августа. Сколько семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 31 августа. Сколько семья тратит на еду
Куда пойдут дополнительные деньги от&nbsp;Centerra Gold, рассказали в&nbsp;правительстве Куда пойдут дополнительные деньги от Centerra Gold, рассказали в правительстве
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;30&nbsp;августа Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 августа
Правительство надеется, что работу рудника &laquo;Кумтор&raquo; продлят еще на&nbsp;5-6 лет Правительство надеется, что работу рудника «Кумтор» продлят еще на 5-6 лет
Бизнес
MegaCom: новый код 990 уже в&nbsp;продаже! MegaCom: новый код 990 уже в продаже!
Позаботьтесь о&nbsp;будущем ребенка с&nbsp;депозитом &laquo;Детский&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Позаботьтесь о будущем ребенка с депозитом «Детский» от «Бакай Банка»
ОАО &laquo;МАМ&raquo; выступило официальным спонсором чемпионата мира по&nbsp;бильярдному спорту ОАО «МАМ» выступило официальным спонсором чемпионата мира по бильярдному спорту
Пора в&nbsp;школу. Где мой ребенок? Что делает в&nbsp;интернете? С&nbsp;кем общается? Пора в школу. Где мой ребенок? Что делает в интернете? С кем общается?