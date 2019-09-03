Министерство экономики предлагает ввести налоги для майнинга криптовалют

Министерство экономики планирует ввести поправки в Налоговый кодекс и ввести сборы в сфере майнинга криптовалют. Соответствующий проект постановления правительства уже вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что такая мера увеличит доходы бюджета. Налог на майнинг криптовалюты будет уплачиваться взамен налога на прибыль, НДС на облагаемые поставки и налога с продаж. Ставка налога устанавливается в размере 15 процентов от расхода электроэнергии, потребленной при майнинге с учетом НДС и НСП.

В Кыргызстане работает около 80 тысяч технических устройств, которые позволяют заниматься майнингом криптовалюты.

По подсчетам Минэкономики, их ежемесячный доход может составлять $13,08 миллиона, или 913 миллионов сомов, а затраты на электроэнергию — 228 миллионов сомов.

«Установление налога со ставкой 15 процентов от размера затрат на электроэнергию с учетом расчетов позволит увеличить государственный бюджет на 346,8 миллиона сомов в год. При внедрении предлагаемого подхода налоговая нагрузка к доходу за год составит 3,1 процента», — подчеркнули в Минэкономики.