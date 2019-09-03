Пользователей платежных услуг в Кыргызстане будут идентифицировать постепенно

Национальный банк Кыргызстана провел встречу с представителями платежных организаций и операторов платежных систем коммерческих банков. Об этом сообщил его сайт.

Стороны обсудили новую редакцию положения о регулировании деятельности платежных организаций и операторов платежных систем. В частности, речь об агентской модели по возврату денег с лицевых счетов абонентов, идентификации пользователей услуги мобильных приложений по возврату денег с лицевых счетов абонентов для оплаты товаров и услуг. Обсуждены вопросы идентификации пользователей услуг через платежные терминалы и обеспечения гарантированности платежей.

«Отмечена необходимость проведения поэтапной работы по идентификации пользователей платежных услуг в рамках законодательства Кыргызстана о противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, минимизации рисков в платежной системе для дальнейшего развития платежных услуг через дистанционное обслуживание», — говорится в сообщении.