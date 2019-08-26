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Экономика

Налоги на недвижимость и автотранспорт можно оплатить в ЦОНах

Бишкекчане могут оплатить налоги в центрах обслуживания населения. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, оплату принимают в трех ЦОНах по адресам:

  • улица Медерова, 44/1, пересекает Жукеева-Пудовкина, в здании оптомаркета «Бишкек»;
  • улица Чокана Валиханова, 2;
  • бульвар Молодой Гвардии, 4, пересекает улица Боконбаева.

В мэрии добавили, что департамент экономики и инвестиций (ДЭИ) столичного муниципалитета запустил пилотный проект своевременного сбора налога на транспорт и землю. Сотрудники ДЭИ совместно с органами Государственной налоговой службы выезжают на место работы служащих, где они смогут оплатить налоги, не выходя с работы.

До 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября — на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату физическим лицам предусмотрен административный штраф в сумме 1 тысяча сомов, юридическим — 5 тысяч сомов.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в кол-центре ГНС по номеру 1240 или на сайте www.sti.gov.kg.
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