Цены на товары растут в странах ЕАЭС, кроме Армении и Кыргызстана

В июле по сравнению с предыдущим месяцем в странах ЕАЭС отмечалось повышение потребительских цен и тарифов. Исключение составили Армения, где зафиксировано снижение на 1,9 процента, и Кыргызстан — на 0,1 процента.

Как сообщил Национальный статистический комитет КР, в июле 2019 года, в отличие от декабря 2018-го, максимальный уровень инфляции (3,1 процента) в потребительском секторе экономики отмечен в Беларуси.

В Казахстане с начала года выросли цены и тарифы на продовольственные товары (с учетом алкогольных напитков и табачных изделий) на 6 процентов, непродовольственные — на 2,4 процента.

В Беларуси зафиксирован максимальный рост тарифов на услуги — на 4,8 процента. Максимальное снижение розничных цен на продовольственные товары наблюдалось в Армении — на 4,5 процента. Непродовольственные товары в Кыргызстане подешевели на 2 процента.