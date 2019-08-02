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Экономика

Не пришли деньги с терминала. Куда обращаться и как вернуть

В Национальном банке Кыргызстана рассказали, куда можно обратиться, если не поступили деньги на баланс после оплаты в платежном терминале.

«Я закинул деньги на баланс телефона в терминале. Но они не поступали несколько часов. Приехал в офис, дал чек, попросил вернуть деньги, однако они отказались. Правы ли они? Что мне делать?» — поинтересовался читатель 24.kg.

За комментариями мы обратились в Нацбанк. Там объяснили, что регулятор устанавливает минимальные требования к деятельности операторов платежных систем и платежным организациям, разрабатывая и утверждая нормативно-правовые требования и лимиты. НБ КР осуществляет сбор статистической информации по платежным системам, проводит анализ их значимости и определяет риски и уязвимости.

Кроме того, финансовый регулятор проводит инспекторские проверки на местах для изучения соответствия деятельности операторов платежных систем и платежных организаций требованиям Нацбанка, в том числе для обеспечения бесперебойного функционирования платежной системы, своевременной обработки платежей.

«Каждый оператор платежной системы и каждая платежная организация имеют механизмы и способы поддержки клиентов и разрешения спорных инцидентов, применяемые в случае возникновения претензионных вопросов», — отметили в Национальном банке.

В случае возникновения споров и инцидентов по платежам гражданам следует обращаться к оператору платежной системы/платежной организации с подробным указанием деталей спора и инцидента по контактам, указанным в платежной квитанции и имеющимся на официальных ресурсах данных организаций.

Но при этом граждане вправе лично или через представителей обратиться в Нацбанк с письменным обращением. Оно должно содержать фамилию, имя, отчество (последнее при наличии) гражданина, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, изложение сути предложения, заявления или жалобы, личную подпись и дату.

«Если говорить о конкретной жалобе читателя, то в платежной организации по этому случаю пояснили, что инцидент произошел из-за кратковременного сбоя сети передачи данных (интернет). После обращения гражданина сбой устранен, платеж проведен и деньги зачислены на лицевой счет. После выяснения всех обстоятельств инцидента и в случае нарушения требований нормативных правовых актов Национальный банк примет меры в соответствии с законодательством страны», — заключили в НБ КР.
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