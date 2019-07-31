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Экономика
Сюжет: Противостояние на месторождениях (136)

О Кумторе. Премьер встретился с исполнительным директором «Центерра Голд Инк.»

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с президентом — исполнительным директором компании «Центерра Голд Инк.» Скоттом Перри и некоторыми членами совета директоров канадского предприятия.

В ходе встречи обсуждены вопросы деятельности компании и перспективы углубления сотрудничества в интересах дальнейшего повышения эффективности месторождения Кумтор.

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Скотт Перри проинформировал Мухаммедкалыя Абылгазиева о том, что за первое полугодие 2019 года на предприятии «Кумтор» произведено 9,2 тонны золота (в 2018-м за аналогичный период — 5,7 тонны).

Кроме того, по его словам, на программу геологоразведочных работ 2018-2019 годов утверждено $18 миллионов.

В мае этого года компания «Центерра» выделила на эти цели дополнительно $6 миллионов.

Стороны констатировали, что предварительные результаты позволяют оптимистично смотреть на перспективы продления срока эксплуатации рудника «Кумтор». Это положительно отразится на налоговых и иных платежах, сохранении тысяч рабочих мест, а также в целом на позитивном влиянии деятельности предприятия на отечественную экономику.

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Участники встречи также обсудили вопросы вступления в силу стратегического соглашения. Оно предполагает для кыргызской стороны увеличение размеров экологических платежей, создание фонда социального партнерства по развитию регионов, в который канадское предприятие планирует направлять ежегодные выплаты.

Стороны заметили, что в ближайшее время все процедуры вступления в силу стратегического соглашения должны быть завершены.

Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул, что впервые рудник «Кумтор» посещают сразу несколько представителей совета директоров «Центерры», чтобы на месте ознакомиться с работой золоторудного предприятия и убедиться в позитивной динамике по основным направлениям его работы. Он отметил важность деятельности золоторудного предприятия для экономики страны и сказал, что процессы принятия решений должны проходить в условиях открытости и прозрачности с учетом интересов Кыргызстана.

Кроме того, глава правительства подчеркнул важность перевода Трастового фонда рекультивации в КР и своевременной и качественной подготовки проекта рекультивации рудника. Скотт Перри поддержал эту позицию и сообщил, что этот вопрос будет проработан в рамках переговоров по отдельному соглашению по рекультивации.

Мухаммедкалый Абылгазиев также обратил особое внимание представителей «Центерры» на необходимость дальнейшего неукоснительного соблюдения экологических и технических норм на предприятии «Кумтор» для обеспечения его дальнейшей эффективной деятельности.
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