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Власть

Депутаты поддержали правительство, заслушав отчет по «Кумтору»

Комитет Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию поддержал  отчет правительства по соглашению с компанией «Центерра Голд Инк.». Об этом 24.kg сообщил его председатель Кожобек Рыспаев.

Но подробности обсуждения и планы правительства относительно соглашения по золоторудному месторождению неизвестны, так как заседание проходило за закрытыми дверями.

Напомним, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев лично отвечал на вопросы депутатов о ходе исполнения постановлений Жогорку Кенеша от 26 февраля и 29 июня 2015 года, связанных с деятельностью проекта «Кумтор», и Стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций, подписанного между правительством и компанией «Центерра Голд Инк.» 11 сентября 2017 года.
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