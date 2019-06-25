Депутаты поддержали правительство, заслушав отчет по «Кумтору»

Комитет Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию поддержал отчет правительства по соглашению с компанией «Центерра Голд Инк.». Об этом 24.kg сообщил его председатель Кожобек Рыспаев.

Но подробности обсуждения и планы правительства относительно соглашения по золоторудному месторождению неизвестны, так как заседание проходило за закрытыми дверями.

Напомним, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев лично отвечал на вопросы депутатов о ходе исполнения постановлений Жогорку Кенеша от 26 февраля и 29 июня 2015 года, связанных с деятельностью проекта «Кумтор», и Стратегического соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций, подписанного между правительством и компанией «Центерра Голд Инк.» 11 сентября 2017 года.