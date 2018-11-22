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Экономика

Эксплуатацию рудника «Кумтор» могут продлить

Фото «Кумтор Голд Компани». Высокогорный рудник «Кумтор»

Эксплуатация рудника «Кумтор» может быть продлена. Об этом заявили на встрече премьер-министра Кыргызстана Мухаммедкалыя Абылгазиева с президентом и исполнительным директором компании Centerra Gold Inc. Скоттом Пери.

По данным отдела информационного обеспечения аппарата правительства, стороны обсудили вопросы работы компании. В частности, по просьбе кыргызской стороны в 2018 году «Центерра» планирует произвести на руднике «Кумтор» не менее 15,5 тонны золота, что превышает прогноз.

Компания продолжит повышать эффективность предприятия и намерена добиться увеличения производства золота и в 2019 году.

«Centerra Gold приняла решение о финансировании двухлетней программы геологоразведочных работ. В случае подтверждения ожидаемых запасов будут созданы условия для продления сроков эксплуатации рудника «Кумтор» на несколько лет», — отметили в правительстве.

Компания разрабатывает дополнительные предложения по дальнейшим капиталовложениям для потенциального увеличения производственной мощности предприятия.

Скотт Перри сообщил, что на протяжении нескольких лет международные компании выражали заинтересованность в инвестировании или приобретении акций Centerra Gold.

Однако на данный момент подобных официальных предложений о покупке компания не получала.

Скотт Перри

«Если какое-либо предложение будет рассматриваться как финансово выгодное, Centerra Gold обязательно обратится к крупнейшему акционеру — правительству Кыргызстана, чтобы оценить заинтересованность в сделке. Окончательное решение принимают акционеры компании», — сказал Скотт Перри.

На встрече обсудили дополнительные условия по вступлению в силу Стратегического соглашения, предусматривающие увеличение экологических платежей и формирование фонда социального партнерства по развитию регионов.

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подчеркнул важность обеспечения открытости процесса принятия решений и акцентировал внимание на необходимости активизации усилий по улучшению соблюдения экологических норм на золоторудном предприятии.
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