Таможенники Кыргызстана и Казахстана будут одинаково считать объемы импорта

Кыргызстан и Казахстан договорились о единых подходах в администрировании объемов импорта товаров. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, председатель ГТС Алмаз Онолбеков встретился с главой комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Маратом Султангазиевым.

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«Достигнуты договоренности по применению единых подходов в администрировании объемов импорта, а также проведению пилотного проекта по применению навигационных пломб при транзите товаров. Реализация договоренностей межправсовета позволит повысить эффективность таможенного администрирования, сократит время транзита и увеличит объем перемещаемых грузов», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее комитет госдоходов РК посчитал, что серый импорт завозят в Казахстан через необорудованные пункты пропуска в Кыргызстане. В ответ на это таможня КР заявила, что, согласно зеркальной статистике, наблюдается большое расхождение данных по экспорту товаров Китая в РК и импорту товаров Казахстана из КНР, что указывает на наличие серого импорта в самой РК.