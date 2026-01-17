Проверять перевозчиков на границе с РФ будет представитель таможни Кыргызстана

Проверять перевозчиков из стран Центральной Азии на границе с Россией будет представитель таможни Кыргызстана. Об этом депутатам Жогорку Кенеша сообщил председатель Государственной таможенной службы КР Алмаз Салиев.

По его словам, офицер будет работать на границе России в составе мобильной группы, проверяющей перевозчиков из Центральной Азии. Решение об отправке сотрудника ГТС принято совместно с таможней РФ.

«Алгоритм его работы разработан, сейчас его рассматривает российская сторона. Офицер связи будет взаимодействовать с коллегами из РФ, чтобы оперативно решать вопросы, если у наших предпринимателей возникнут проблемы с документами. Российская сторона дала устное согласие, но официально еще не ответила», — пояснил чиновник.

Напомним, Россия ужесточает правила проверки товаров с целью не допустить ввоза «серого импорта».

Федеральная таможенная служба России с 2026 года введет новые механизмы по борьбе с серым импортом товаров в рамках Евразийского экономического союза.

Одним из ключевых нововведений станет требование обязательного официального подтверждения со стороны российского покупателя — налогового резидента РФ. Без такого подтверждения грузы не смогут оформить и ввезти на территорию России.