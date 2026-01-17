12:40
USD 87.45
EUR 101.53
RUB 1.12
Экономика

Проверять перевозчиков на границе с РФ будет представитель таможни Кыргызстана

Проверять перевозчиков из стран Центральной Азии на границе с Россией будет представитель таможни Кыргызстана. Об этом депутатам Жогорку Кенеша сообщил председатель Государственной таможенной службы КР Алмаз Салиев.

По его словам, офицер будет работать на границе России в составе мобильной группы, проверяющей перевозчиков из Центральной Азии. Решение об отправке сотрудника ГТС принято совместно с таможней РФ.

«Алгоритм его работы разработан, сейчас его рассматривает российская сторона. Офицер связи будет взаимодействовать с коллегами из РФ, чтобы оперативно решать вопросы, если у наших предпринимателей возникнут проблемы с документами. Российская сторона дала устное согласие, но официально еще не ответила», — пояснил чиновник.

Напомним, Россия ужесточает правила проверки товаров с целью не допустить ввоза «серого импорта».  

Федеральная таможенная служба России с 2026 года введет новые механизмы по борьбе с серым импортом товаров в рамках Евразийского экономического союза. 

Одним из ключевых нововведений станет требование обязательного официального подтверждения со стороны российского покупателя — налогового резидента РФ. Без такого подтверждения грузы не смогут оформить и ввезти на территорию России.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/358225/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Поставки товаров из Кыргызстана в Россию серьезно затруднились — эксперт
Кыргызстан и Казахстан против расширения пилота по таможенной проверке в ЕАЭС
Более 3,2 тысячи фур въехали в Россию с грузом из Кыргызстана и Казахстана
Россия ужесточает контроль импорта: что изменится для кыргызстанских поставщиков
Серый импорт сигарет на паузу. Минэконом делает шаг к исправлению ситуации
В ЕАЭС через Кыргызстан: как остановить поток контрабанды нелегального табака?
Всего 0,6 процента импорта автомашин из Кыргызстана в РФ зафиксировано в июне
Серый импорт из Китая обсудили таможенники Кыргызстана, Казахстана и России
Таможенники Кыргызстана и Казахстана будут одинаково считать объемы импорта
Серый импорт из КНР завозят в Казахстан через Кыргызстан
Популярные новости
Рубль резко пошел в&nbsp;рост, а&nbsp;доллар немного подешевел. Курс валют на&nbsp;14&nbsp;января Рубль резко пошел в рост, а доллар немного подешевел. Курс валют на 14 января
Рубль и&nbsp;доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на&nbsp;16&nbsp;января Рубль и доллар подорожали, юань установил новый рекорд. Курс валют на 16 января
После резкого роста рубль дешевеет, юань бьет рекорды. Курс валют на&nbsp;15&nbsp;января После резкого роста рубль дешевеет, юань бьет рекорды. Курс валют на 15 января
Предприниматель заявил о&nbsp;закрытии в&nbsp;Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов Предприниматель заявил о закрытии в Кыргызстане 4-5 тысяч швейных цехов
Бизнес
Не&nbsp;упустите свой шанс: марафон призов от&nbsp;MBANK на&nbsp;финишной прямой Не упустите свой шанс: марафон призов от MBANK на финишной прямой
Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX Связь без лишних переплат: MEGA предлагает настраиваемый тариф MIX
Продлеваем праздник: в&nbsp;O!Store снова дарят подарки за&nbsp;покупку Honor Продлеваем праздник: в O!Store снова дарят подарки за покупку Honor
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
17 января, суббота
12:26
В Европе считают, что Киев не согласится на уступки территорий без членства в ЕС В Европе считают, что Киев не согласится на уступки тер...
12:00
Главные сериалы следующей недели: от майора Грома до триллера с Софи Тернер
11:49
Иссык-Куль будут очищать спецтехникой: кабмин утвердил новый регламент
11:38
Проверять перевозчиков на границе с РФ будет представитель таможни Кыргызстана
11:20
Посол КР Адылбек Тультемиров вручил верительные грамоты президенту Эфиопии