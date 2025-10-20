Россия ужесточает контроль импорта: что изменится для кыргызстанских поставщиков

Федеральная таможенная служба России с 2026 года введет новые механизмы по борьбе с серым импортом товаров в рамках Евразийского экономического союза. Об этом заявил глава ФТС Валерий Пикалев, выступая на заседании Госдумы в Москве.

По его словам, одним из ключевых нововведений станет требование обязательного официального подтверждения со стороны российского покупателя — налогового резидента РФ. Без такого подтверждения грузы не смогут оформить и ввезти на территорию России.

То есть грузы смогут пересечь границу, только если есть документ о том, что их действительно ждет и оплатит компания или предприниматель, зарегистрированный в РФ.

Без такого подтверждения товар просто не пропустят через таможню — его задержат или вернут обратно.

«Мы создаем систему, где каждая партия товаров должна иметь конкретного получателя на территории России. Это обеспечит прозрачность и исключит схемы серого импорта», — отметил Валерий Пикалев.

По мнению экспертов, ужесточение таможенного контроля напрямую коснется поставщиков из стран ЕАЭС, включая Кыргызстан. Особенно это отразится на оптовой торговле и посреднических схемах, через которые в РФ поставляются товары с рынков «Дордой» и «Мадина».

До сих пор многие поставки оформлялись по упрощенным схемам внутри союза, что позволяло частным предпринимателям и маркетплейсам обходить часть налоговых процедур. Теперь без подтверждения российского покупателя такие грузы будут задерживать на границе или возвращать отправителю.

Экономисты отмечают, что новые правила могут привести к:

росту себестоимости товаров из Кыргызстана;

необходимости перерегистрации поставщиков и заключения официальных контрактов с российскими компаниями;