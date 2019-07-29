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Экономика

С начала года наказаны 15 налоговиков после жалоб граждан

С начала 2019 года по результатам обращений граждан наказаны 15 сотрудников Государственной налоговой службы Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, за шесть месяцев поступило 86 обращений и жалоб граждан и юридических лиц. Из них 35 заявлений касались неправомерных действий налоговиков, 20 содержали сведения относительно несоблюдения предпринимателями налогового законодательства.

«В ходе проверок неправомерных действий работников налоговых органов факты не подтвердились по 13 заявлениям, подтвердились — по 11, частично подтвердились — по 1, на стадии рассмотрения — 10. В итоге уволены два сотрудника, трое получили строгий выговор, двоим объявили выговор, шестерым — замечание, строго предупреждены двое», — говорится в сообщении.

Из 20 обращений о нарушениях налогового законодательства со стороны налогоплательщиков в ходе проверки подтвердили 9. Нарушителей оштрафовали. По шести жалобам факты не подтвердились. На стадии рассмотрения пять обращений.

С начала года на приеме у руководства ГНС побывали 39 граждан, по личным вопросам — 21 человек, по вопросам налогового законодательства — 15, по кадровым — 3.

«Граждане могут обратиться не только с жалобами на работу налоговиков, но и предпринимателей, нарушающих налоговое законодательство. По поступившим жалобам и обращениям ГНС проводит служебные расследования, проверки, рейдовый налоговый контроль и хронометражные обследования для принятия в последующем соответствующих мер», — заключили в Госналоговой службе.
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