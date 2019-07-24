Развитие регионов. Как бизнес выручает государство в Таласской области

Таласскую область Кыргызстана нельзя назвать самой развитой в стране. После распада СССР в регионе остановились, затем и развалились заводы и фабрики, люди остались без работы и средств к существованию. Область решила продвигать сельское хозяйство и промышленность.

Золоторудный комбинат, молочный, кирпичный заводы, фермерские хозяйства — вся эта работа позволяет таласцам быть на плаву.

В каждом из четырех районов Таласской области есть предприниматели, создающие рабочие места, ежегодно оплачивающие миллионные налоги и пополняющие государственную казну.

В Таласе уже 17 лет работает завод по производству молочной продукции.

Директор предприятия Бактыбек Тууганбаев рассказал, что товар широко распространен не только в регионе, его можно встретить на прилавках отечественных и российских супермаркетов.

«В 2011 году наш завод стал экспортировать продукцию в Казахстан и Россию. Однако через несколько лет мы попали в черный список РК только потому, что наш товар дешевле и качественнее их местных производителей. В РФ, наоборот, наш сыр довольно популярен», — сказал он.

Между тем предприниматель обозначил проблему — высокие проценты по кредитованию.

Ни один бизнес не может жить без займа, но переплачивать большие деньги тоже не под силу многим. Бактыбек Тууганбаев

«В год сумма налога от прибыли составляет 1 миллион сомов. Иногда приходится брать кредит на оборотную мощность. К сожалению, не все банки его дают. Единственная проблема, которую до сих пор не решило государство, — высокие процентные ставки по займу», — сетует он.

Компания по производству щебня и песка в Таласском районе начала работать буквально на днях. По словам директора фирмы Эсена Казакбаева, пока это единственный завод в районе.

«Сейчас у нас работают 30 местных жителей. Позже мы планируем расширить производство и выпускать железобетонные изделия. Соответственно, рабочих мест будет больше. Минимальная зарплата сотрудников предприятия — 20 тысяч сомов. В год планируем выпускать 1 тысячу 500 тонн изделий. Мы вложили в этот завод $1 миллион», — отметил он.

Завод в Манасском районе выпускает в день около 15 тысяч кирпичей.

По словам директора предприятия Белекбека Абдыкаимова, товар сбывается в основном в Таласской области.

«Мы продаем кирпич по 7-8 сомов за единицу, все зависит от расстояния доставки. В Казахстане тоже есть спрос на наш товар, однако пока мы не успеваем производить столько продукции. Здесь работают около 60 человек, в день они получают по 600 сомов», — подчеркнул он.

Строятся в области и социальные объекты — школы, детские сады. Но все это возводится на деньги иностранных спонсоров и местных бизнесменов.

Например, новый корпус школы для начальных классов в селе Озгоруш Бакай-Атинского района помогло построить правительство Кувейта. Теперь в новом здании могут учиться больше 100 школьников. До этого они получали знания в помещении, где было всего два класса.

Новые парты, стулья, доски и компьютерная техника — все это подарили иностранные спонсоры.

Детский сад в Бакай-Атинском районе построил на свои деньги депутат местного кенеша. В селе детям некуда было ходить. Столкнувшись с огромной проблемой, народный избранник решил построить дошкольное учреждение сам. Сейчас туда ходит около 50 детей.

Традиционно таласцы выращивают фасоль. В регионе этой культурой засеяно около 56 тысяч гектаров.

На государственном сортоиспытательном участке сейчас пытаются вырастить фасоль, привезенную из Турции.

Жители Таласской области, по словам местных чиновников, с удовольствием оставались бы дома, однако в поисках работы они мигрируют в Бишкек или за пределы республики. Основной задачей власти региона видят создание новых предприятий и расширение фермерских хозяйств. По их мнению, это позволит таласцам рассчитывать на увеличение количества рабочих мест, а значит, кривая внутренней миграции неизбежно поползет вниз.