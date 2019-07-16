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Экономика

Кассандра Колберт: За три года в КР отмечен существенный спад инвестиций

«За последние три года в Кыргызстане отмечен существенный спад в притоке прямых иностранных инвестиций», — заявила на конференции, посвященной защите прав инвесторов, региональный менеджер Международной финансовой корпорации (IFC) Кассандра Колберт.

По ее словам, если в 2015-м приток инвестиций составлял $1,6 миллиарда, то в 2018 году он был лишь $850 миллионов. Фактически объем инвестиций снизился почти вполовину. При этом Кассандра Колберт отметила, что иностранные инвестиции важны для любой страны.

Согласно исследованию IFC, инвесторы часто останавливают свое расширение из-за сложностей в работе и потому что их интересы не защищены.

«Поэтому важно не только привлекать, но и удерживать текущих инвесторов. Есть необходимость внедрения механизма предотвращения дорогостоящих споров инвесторов с государством. Существующие на сегодня в республике 30 соглашений о защите инвестиций устаревшие. Кроме того, процедуры разрешения споров крайне сложны. IFC хочет поработать с государством и видит старания правительства по снижению споров. Очень важно обеспечивать законодательное и регулятивное соответствие, чтобы решать проблемы инвесторов. Частный сектор обязательно должен участвовать и давать отзыв кабмину», — уверена Кассандра Колберт.
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