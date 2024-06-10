Дольщики «Аврора Грин» просят восстановить их конституционные права

Дольщики «Аврора Грин» выступили с обращением к президенту. Они просят восстановить их конституционные права.

Сейчас на территории оздоровительно-туристического комплекса «Аврора Грин» идут строительные работы. Объект отдали управлению делами президента и кабинета министров. Но окончательная точка в этом деле до сих пор не поставлена. Дольщики уже 14 лет просят власти страны восстановить их права.

В 2008 году дольщики — общество с ограниченной ответственностью «О.К.К.В.» (ОККВ) и 16 граждан Кыргызстана и иностранных государств — заключили договор с госпредприятием «Санаторий «Иссык-Куль Аврора» при управлении делами президента о строительстве комплекса. Взяли в аренду на 49 лет участок и заплатили за это $250 тысяч согласно договору. Документ до сих пор сохраняет свою силу. Он не был оспорен или отменен.

В строительство комплекса дольщики инвестировали более $2,5 миллиона, брали крупные кредиты, но завершить работы не смогли.

ОсОО «О.К.К.В.» и дольщики выиграли инвестиционный конкурс. Свои деньги они вкладывали для поддержки санатория в условиях мирового финансового кризиса, когда инвесторы просто боялись реализовывать новые проекты.

«Мы вложили душу в этот проект. Он крайне важен для создания новых рабочих мест в регионе и развития его туристического потенциала. Все свои обязательства по договору мы исполняли в срок и в полном объеме», — обращают внимание дольщики.

В 2010 году объекты были национализированы на основании декрета временного правительства № 99. Однако национализация была осуществлена в нарушение другого декрета временного правительства № 103, так как «Аврора Грин» не подпадала под национализацию. Более того, правоохранительные органы неоднократно проверяли всех участников сделки и не установили какую-либо связь ОсОО «О.К.К.В.» и участников долевого строительства с бывшим президентом Бакиевым, его семьей или окружением. Работали две комиссии — в 2014 и 2018 годах. Нарушений они тоже не выявили, но и собственность так и не вернули.

Чиновники управления делами президента и правительства и руководство санатория «Аврора», которые заключили договор о совместном сотрудничестве, были оправданы судом тоже из-за отсутствия состава преступления.

Есть и решения судов по этому делу. Конституционная палата при Верховном суде в 2014 году четко дала понять, что декреты Временного правительства не могут быть предметом судебного рассмотрения, а местные суды и Верховный суд определили, что решение по этому вопросу должен принять кабинет министров.

1 июня 2023 года образована уже третья специальная комиссия. «ОККВ» и дольщики 29 сентября 2023 года обратились туда с заявлением и просили рассмотреть вопрос о незаконности национализации объектов «Аврора Грин». Но и она до сих пор не приняла никакого решения, несмотря на то что должна была принять его в течение шести месяцев. Правоохранительные органы вновь ответили, что никаких уголовных дел по дольщикам «Аврора Грин» нет.

Своим бездействием кабинет министров нарушает сразу несколько законов — о защите бизнеса, о защите инвестиций и конституционные права граждан нашей страны. председатель совета дольщиков «Аврора Грин» Замир Керимбеков

«Мы 14 лет ждем, когда кабинет министров примет решение по нашему делу. Многие люди уже пенсионеры, кто-то умер, даже не дождавшись действий властей. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на встрече с бизнесом заявил, что готов быть арбитром между предпринимателями и государством. Поэтому мы обращаемся к нему с просьбой обратить внимание на нашу проблему и защитить конституционные права внутренних и внешних инвесторов», — говорится в обращении.

Если власти не обратят внимания на обращения дольщиков «Аврора Грин», то они готовы выйти на мирную акцию протеста.