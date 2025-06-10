Глава кабмина принял участие в работе Ташкентского международного инвестфорума

Адылбек Касымалиев принял участие в работе IV Ташкентского международного инвестиционного форума. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По его данным, глава кабмина отметил, что движущей силой роста экономик нашего региона является развитие транзитного, транспортного и логистического потенциала региона.

«В этом контексте он отметил официальный старт в декабре прошлого года проекта строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который имеет огромный потенциал для возрождения Великого шелкового пути, соединяющего в современных условиях Китай с Европой и странами Ближнего Востока и Персидского залива», — говорится в сообщении.

Глава кабмина обратил внимание участников форума на климатические вопросы. По его словам, в условиях роста климатических угроз и водного дефицита Кыргызстан предлагает площадку для реализации долгосрочных проектов с высокой региональной значимостью.

«В рамках новой инвестиционной политики волей руководства страны принят качественно новый комплекс нормативных актов, направленных на повышение доверия инвесторов, создание благоприятного инвестклимата и деловой среды, в том числе на защиту собственности», — сказал Адылбек Касымалиев, добавив, что Кыргызстан привержен идеям глубокой региональной интеграции, превращения Центральной Азии в зону процветания на Евразийском континенте, в места, где воплощаются большие экономические проекты и инициативы, привлекаются значительные внешние и внутренние инвестиции.