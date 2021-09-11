Потенциал большой, развития нет. Инвестор о ситуации в экономике Кыргызстана

Экономическая ситуация в Кыргызстане давно печальная. В прошлом году из-за пандемии коронавируса она только усугубилась. При этом есть ряд инвестиционных проектов, которые как-то поддерживают страну на плаву, но сейчас и они под ударом.

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Основными препятствиями для притока иностранного капитала в Кыргызстан эксперты называют неотработанность законодательства, чрезмерные налоги, отсутствие механизма защиты иностранных инвестиций и распространение коррупции.

На днях инвестор из Швейцарии Даниель Бейшат заявил, что стал жертвой обмана со стороны бизнесмена Виталия Гергерта, основателя магазина спортивной одежды Gergert Sport. Бизнесмен вложил 300 тысяч евро, взамен ему обещали дивиденды — 12 процентов годовых. Но через два года выплаты стали поступать с перебоями и вскоре прекратились. Сейчас в деле разбираются правоохранительные органы.

Фото 24.kg. Инвестор из Швейцарии Даниель Бейшат

В интервьюДаниель Бейшат рассказал, почему он решил вложить деньги в развитие нашей республики и какие уроки извлек из собственного опыта.

— Как вы оцениваете инвестиционный климат в Кыргызстане?

— У вашей страны большие возможности и потенциал, экономика находится на переходном этапе. В развитие инфраструктуры инвестировали лишь в советское время, с тех пор не было никаких шагов. Кыргызстан традиционно является торговым государством, в частности, потому что находится на территории Шелкового пути. Так скажем, новый Шелковый путь сейчас только строится, в том числе благодаря таможенному соглашению со странами СНГ.

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Предоставление различных услуг здесь развито, но для роста экономики этого недостаточно, следует также продвигать промышленность. Фермерство и сельское хозяйство тоже имеют большие возможности благодаря качественной продукции.

Но одним сырьем добиться многого не получится, поэтому нужно увеличивать добавленную стоимость.

Когда-то давно Аскар Акаев (первый президент Кыргызстана. — Прим. 24.kg) говорил, что наша республика должна стать второй Швейцарией. Действительно, можно много сделать в туристической сфере, уделять внимание регионам.

Иссык-Куль можно превратить в маленький Майами, а в Таласе производить хорошую молочную продукцию. Даниель Бейшат

— Почему вы решили инвестировать именно в кыргызстанский бизнес?

— В первый раз я приехал в Кыргызстан в 2005 году и сразу же влюбился в эту страну, познакомился с хорошими людьми, великолепной природой. Ваше государство в какой-то степени напоминает мне Швейцарию. Через десять лет в Европе встретил замечательную кыргызстанку, поженились, и я приехал сюда.

Но решение об инвестировании в экономику принял не сразу. Через некоторое время познакомился с основателем Gergert Sport Виталием Гергертом и задумался о вложениях.

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— В мыслях еще много разных идей и потенциальных проектов, которые станут полезны Кыргызстану. Например, в создании рабочих мест, охране окружающей среды. Но пока их реализовывать не начал, все это планы. Надеюсь, осуществить задуманное получится в скором времени.

— Почему после того, как вам не выплатили положенные проценты в 2018-м, все равно продолжили инвестировать в GergertSport?

— До конца 2018 года Виталий Гергерт выплачивал процентные ставки более-менее стабильно. Уверял, что бизнес растет, запущена новая линия продукции и есть планы по открытию магазина в Чункурчаке. Этими представлениями он вызвал мой энтузиазм. В то время выплаты стали производиться с задержкой. На мое недовольство находились убедительные оправдания.

Работали так: мне выставляли счет-фактуру, если делал транш в 100 тысяч евро, мне должны были вернуться 20 тысяч. Несмотря ни на что, продолжил доверять ему. Люди со стороны хвалили партнера как профессионала. Но моим доверием стали злоупотреблять...

— Какое мнение сложилось у вас о наших бизнесменах?

— С кем бы я ни встречался, интересуются своей будущей выгодой. Инвестор сам по себе рискует, вкладываясь в проекты. Если люди думают, что он сразу будет инвестировать, это не так. Каждый хочет быть защищен от рисков.

Многие думают о своих карманах, такого быть не должно.

В первую очередь нужно построить что-либо совместно. Если от этого будет прибыль, тогда ее уже можно делить между собой.

— Как вы оцениваете отношение нашего государства к инвесторам?

— Одним из ключевых намерений Садыра Жапарова перед избранием на пост президента стали планы по созданию благоприятных условий для привлечения инвесторов. Тогда я поверил, что это действительно выполнят. Издан указ, который защищает иностранных вкладчиков. Есть офис бизнес-омбудсмена, к которому также можно обратиться за поддержкой в некоторых случаях.

В теории проблем нет никаких, но на практике не всегда все идеально. Даниель Бейшат

Недавно изучал закон об инвестициях в новой редакции. В нем предусматриваются равные права как для местных, так и для иностранных инвесторов. Госорганы теперь воздерживаются от вмешательства в экономическую деятельность. В случае внесения изменений в инвестиционное таможенное законодательство Кыргызстана инвестор имеет право в течение десяти лет выбирать для себя наиболее благоприятные условия работы.

— Что вы можете посоветовать другим инвесторам, которые собираются вложиться в кыргызстанский бизнес?

— Изучить менталитет, поведение людей — их мышление и культуру. Они должны понимать, что процесс развития бизнеса работает не так, как в западных странах. Заключать любые сделки нужно только через адвоката.

Послушайте идеи местных, поверьте в них, но все тщательно проверяйте. Внимательность и осторожность никогда не помешают.