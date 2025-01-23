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Власть

Проект развития устойчивых финансовых рынков для предприятий обсудил кабмин

Глава кабмина Адылбек Касымалиев провел заседание Совета по фискальной и инвестиционной политике.

В нем приняли участие члены совета, сотрудники администрации президента, руководители соответствующих государственных органов, а также мэры городов, подключившиеся к заседанию онлайн.

Чиновники обсудили проект по улучшению системы водоснабжения в густонаселенных селах в Узгенском и Кара-Суйском районах. Этот проект будет реализован Министерством водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и финансироваться Евразийским фондом стабилизации и развития.

Также рассмотрен проект строительства линии электропередачи ВЛ 220 кВ Тамга — Каракол и подстанций ПС 220/110/24 кВ «Тамга» и ПС 220/110/10 кВ «Каракол». Этот проект будет финансироваться Исламским банком развития и реализовываться Министерством энергетики.

Обсуждался проект развития устойчивых финансовых рынков для микро-, малых и средних предприятий в Кыргызстане. Реализацию проекта планирует Минфин, а финансирование будет осуществляться Международной ассоциацией развития.

Адылбек Касымалиев поручил руководителям соответствующих государственных органов тщательно проработать проекты и обеспечить их скорейшую ратификацию Жогорку Кенешем.
Ссылка: https://24.kg/vlast/317653/
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