С начала 2019 года приток инвестиций в Кыргызстан превысил $176 миллионов

За первое полугодие 2019-го приток прямых иностранных инвестиций составил более $176 миллионов. Об этом сегодня на конференции, посвященной защите прав инвесторов, сообщил статс-секретарь Министерства экономики Айдин Шаршеев.

По его словам, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос на 46 процентов. Статс-секретарь отметил, что есть динамика роста. Заслуга в этом как правительства, так и предпринимателей, которые, несмотря на трудности, продолжают вести бизнес в Кыргызстане.

«Согласно стратегии развития страны до 2040 года, создание благоприятного инвестиционного климата является одной из приоритетных задач. Минэкономики отвечает за политику привлечения инвестиций, инвестиционный климат. Мы ведем большую работу в этом направлении», — подчеркнул Айдин Шаршеев.