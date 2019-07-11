ГНС напоминает: до сентября нужно уплатить налог на транспорт, жилье и землю

Государственная налоговая служба напоминает о приближающихся сроках уплаты ряда налогов.

До 1 сентября текущего года необходимо уплатить налог на транспортное средство, до 2 сентября — налог на жилые дома, квартиры (не используемые для предпринимательской деятельности) и земельный налог (за придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки).

За несвоевременную уплату налога физическим лицам предусмотрен административный штраф в сумме 1 тысяча сомов, юридическим лицам — 5 тысяч сомов.

«С этого года отпала необходимость заполнять и сдавать в налоговые органы информационные расчеты на имущество. Собственники имущества будут указывать информацию о нем только в Единой налоговой декларации, которую сдают ежегодно юридические лица до 1 марта, физические лица — до 1 апреля», — заключили в ГНС.