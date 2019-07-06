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Экономика

Кыргызстан получит 36 миллионов евро на поддержку сектора образования

В присутствии главы европейской дипломатии Федерики Могерини и министра иностранных дел Кыргызстана Чингиза Айдарбекова подписано соглашение о выделении средств на образовательный сектор.

Речь идет о финансовом соглашении по программе образования на 2019-2021 годы. Это бюджетная поддержка Европейского союза в рамках многолетней индикативной программы ЕС для Кыргызстана.

«Помощь выделяется для осуществления в Кыргызстане структурных реформ в секторе образования. Мы благодарим ЕС за поддержку приоритетных направлений развития нашей страны», — заявил глава МИД Чингиз Айдарбеков после подписания документа.
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