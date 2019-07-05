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Экономика

Международные резервы Кыргызстана достигли пятилетнего максимума

По итогам июня 2019 года валовые международные резервы Кыргызстана выросли на $73,48 миллиона. Об этом сообщили в Национальном банке.

Валовые международные резервы республики составляют $2 миллиарда 244,52 миллиона. По сравнению с июнем 2018-го выросли на $80,68 миллиона.

Отметим, что по итогам первого полугодия 2019 года уровень международных резервов оказался самым высоким за последние 5 лет. Больше резервы были только в июле 2014-го, когда составили $2 миллиарда 262,99 миллиона.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2018 году НБ КР провел 11 интервенций, купив $20 миллионов 550 тысяч и продав $154 миллиона 550 тысяч. Чистая продажа долларов в 2018-м составила $134 миллиона. В первом полугодии 2019 года Национальный банк продал на валютном рынке $68,6 миллиона.
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