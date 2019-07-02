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Экономика

Нацбанк предлагает создать мобильные офисы банков в регионах

Национальный банк выносит на общественное обсуждение поправки в положение о лицензировании деятельности банков. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

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Отмечается, что поправки касаются вопросов открытия мобильных офисов коммерческих банков на территории Кыргызстана. Проект поправок разработан для обеспечения доступности пользования банковскими услугами для жителей отдаленных регионов страны, а также урегулирования вопросов, связанных с обработкой персональных данных предоставляемых в Национальный банк в рамках осуществления процедур лицензирования.

«Основной задачей проекта является установление норм, регулирующих порядок реализации и деятельности мобильных офисов коммерческих банков, и получение согласия от лиц, предоставляющих персональные данные на их обработку и передачу третьим лицам», — говорится в сообщении.
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