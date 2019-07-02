Нацбанк предлагает создать мобильные офисы банков в регионах

Национальный банк выносит на общественное обсуждение поправки в положение о лицензировании деятельности банков. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что поправки касаются вопросов открытия мобильных офисов коммерческих банков на территории Кыргызстана. Проект поправок разработан для обеспечения доступности пользования банковскими услугами для жителей отдаленных регионов страны, а также урегулирования вопросов, связанных с обработкой персональных данных предоставляемых в Национальный банк в рамках осуществления процедур лицензирования.

«Основной задачей проекта является установление норм, регулирующих порядок реализации и деятельности мобильных офисов коммерческих банков, и получение согласия от лиц, предоставляющих персональные данные на их обработку и передачу третьим лицам», — говорится в сообщении.