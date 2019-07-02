По сравнению с прошлым годом поступления налогов выросли на 723 миллиона сомов

По сравнению с первым полугодием 2018-го в этом году поступления от налогов возросли на 723 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, в течение первого полугодия 2019 года поступление налогов и платежей в доход госбюджета составило 38,2 миллиарда сомов. При этом налоговую отчетность в электронном виде сдают более 130 тысяч налогоплательщиков.

«В последние годы Налоговая служба приняла дополнительные функции. В их числе администрирование косвенных налогов по импорту в рамках торговли с государствами — членами ЕАЭС, государственная регистрация физических лиц, администрирование страховых взносов по государственному социальному страхованию и полномочия в сфере декларирования доходов и расходов государственных и муниципальных служащих», — заключили в ГНС.