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Экономика

С начала года налоговики выявили 285 фактов нарушений при импорте товаров

За пять месяцев Государственная налоговая служба передала в мобильные группы материалы по 285 фактам нарушений при ввозе товаров. Об этом сообщили в ведомстве.

В том числе выявлены факты отсутствия товаросопроводительных документов на ввозимый груз (67 случаев), ввоза товаров, которые по документам включены в перечень изъятия товаров ВТО Казахстана (3), несоответствия фактического показателя перевозимого груза с показателями, указанными в сопроводительных документах (45).

«Кроме того, по результатам рассмотрения совместных мобильных групп и в связи с представлением соответствующих документов возвращены грузоперевозчикам 268 единиц автотранспортных средств. Остальные 17 единиц временно размещены на штрафстоянках до выяснения обстоятельств и представления соответствующих разрешительных документов», — заключили в ГНС.
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