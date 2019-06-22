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Экономика

С начала года в бюджет поступило более 9 миллиардов сомов косвенных налогов

За пять месяцев 2019-го обеспечено поступление в бюджет 9 миллиардов 166,1 миллиона сомов косвенных налогов. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

По ее данным, от НДС на импорт поступило 6 миллиардов 536,4 миллиона, акциза на импорт — 2 миллиарда 529,8 миллиона сомов. При этом с 1 января по 10 июня этого года по товарам, ввезенным автомобильным транспортным средством через временные пункты транспортного контроля и учета товаров, оформлено 45 тысяч 384 сопроводительных документа.

«В ходе администрирования данных по реестрам сопроводительных накладных ГНС в целом по республике дополнительно начислен НДС на импорт по 111 субъектам на 71,6 миллиона сомов, из них взыскано в бюджет 11,1 миллиона. В отношении 24 субъектов материалы по дополнительно начисленным суммам НДС на импорт направлены в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями», — говорится в сообщении.

Кроме того, территориальными налоговыми органами ведутся разыскные мероприятия по 922 субъектам, осуществившим ввоз товаров из государств — членов ЕАЭС. В частности, ведутся работы по ввозу автомобильных средств частными лицами, в том числе внеплановые документальные проверки, доначисление налогов и других платежей, передача материалов в правоохранительные органы.

За пять месяцев 2019 года по девяти фактам нарушений налогового законодательства субъектами предпринимательства при импорте из объединения дополнительно начислено налогов на 65 миллионов сомов.

«В том числе выявлены нарушения правил ввоза пиломатериалов, ГСМ, табачных изделий, прочих товаров народного потребления. На сегодня продолжается аналитическая работа по другим субъектам предпринимательства, занимающимся импортом различных видов товаров», — заключили в ГНС.

Напомним, что с 1 октября 2018-го близ четырех контрольно-пропускных пунктов вдоль кыргызско-казахской госграницы функционируют временные пункты транспортного контроля и учета товаров. Во всех пунктах работает автоматизированная система по учету сопроводительных накладных, позволяющая в онлайн-режиме направлять информацию в территориальные налоговые органы о ввозимых грузах из стран — участниц Евразийского экономического союза.
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