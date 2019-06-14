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Экономика

В Кыргызстане на один банк стало меньше

В Кыргызстане осталось 24 коммерческих банка. ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» преобразовали в ЗАО «Микрофинансовая компания «Чанг Ан». Об этом сообщила Кыргызская фондовая биржа.

По ее данным, решение принято на внеочередном общем собрании акционеров. В связи с преобразованием решено прекратить полномочия членов совета директоров ОАО «Инвестиционный Банк «Чанг Ан» со дня получения свидетельства о перерегистрации в микрофинансовую компанию.

На собрании акционеров решено назначить новое руководство ЗАО «Микрофинансовая компания «Чанг Ан».

Национальный банк КР в 2018 году принял норму, по которой уставной капитал банков не должен быть ниже 600 миллионов сомов. Для банков, которые не смогут выполнить норматив, регулятор оставил возможность уйти в микрофинансирование. Этим и воспользовались владельцы банка «Чанг Ан».
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