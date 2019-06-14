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Экономика

В Кыргызстане предлагают ускорить оценку имущества, оспариваемого в суде

Депутат Гульшат Асылбаева предлагает ускорить процесс оценки имущества. Она подготовила пакет поправок в Уголовный и Гражданско-процессуальный кодексы и Закон «О залоге».

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По ее словам, в Кыргызстане 25 коммерческих банков, 144 микрофинансовые организации и 106 кредитных союзов, которые получили лицензии или свидетельства Национального банка и выдают кредиты юридическим и физическим лицам.

«При взыскании кредитной задолженности в судебном порядке для определения начальной продажной цены заложенного имущества суды назначают проведение экспертизы в Государственной судебно-экспертной службе (ГСЭС). Однако ГСЭС физически не может исполнить вступившие в силу судебные акты, а это увеличивает сроки проведения экспертизы», — пояснила нардеп.

Такой долгий срок влияет негативно на инвестиции в банковскую сферу, если учитывать, что банки выдают кредиты за счет привлеченных средств вкладчиков.

Гульшат Асылбаева

По закону на добровольное исполнение обязательств после отправки извещения о начале процедуры взыскания требуется не менее 30 календарных дней. Три месяца на рассмотрение и разрешение дел в судебных органах со дня поступления заявления и четыре месяца на исполнение всех документов, связанных с реализацией залогового имущества.

«Таким образом, общий процессуальный срок, установленный законодательством, составляет не менее девяти месяцев. При этом в расчет не берут затраченное время на досудебную работу с проблемными заемщиками, подготовку и регистрацию извещений и уведомлений, принятие в производство судебными органами и фактическое время проведения судебной экспертизы», — подчеркнула Гульшат Асылбаева.

Более того, как показывает практика, у нас нет сертифицированных независимых специалистов-оценщиков.

Гульшат Асылбаева

Она предлагает ускорить процесс оценки имущества по судебным разбирательствам, снизить нагрузку на экспертов и сократить проценты и соответствующие санкции на период проведения экспертизы.
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