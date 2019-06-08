Стать акционером. Как заработать в Кыргызстане на дивидендах

В Кыргызстане есть множество возможностей для вложения средств, и они не ограничиваются депозитами в коммерческих банках. Можно, например, купить акции крупных компаний и получать дивиденды.

Что такое акция

Для начала разберемся, что такое акция. Акция — это долевая ценная бумага.

Например, если у компании 100 акций и вы владеете 20, это означает, что вам принадлежит ее 20-процентная доля.

Значит ли это, что вы, владея определенной долей компании, можете зайти в нее и взять, например, стул или компьютер? Нет.

Но вы можете участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса, получать дивиденды (часть прибыли компании, которая распределяется между акционерами), а в случае ликвидации компании получить часть ее имущества.

Кроме того, акции можно продавать и передавать в собственность другим людям, передавать в залог и доверительное управление.

Помимо простых акций, бывают привилегированные. Они дают некоторые привилегии перед владельцами простых акций, но отбирают право голоса. Например, если дивиденды по простым акциям зависят от размера прибыли компании, то по привилегированным вам всегда выплачивают фиксированные дивиденды.

Зачем покупать акции

Тут все просто. Покупка акций — один из вариантов вложения денег, доступный в Кыргызстане. Покупая акции, вы можете рассчитывать на два вида дохода: дивиденды и рост стоимости акций.

Сразу отметим, что возможен и негативный опыт. Компания может понести убытки. В таком случае дивиденды не платят. Кроме того, деньги с прибыли большинством голосов акционеров могут быть направлены на развитие компании или стоимость акций может упасть.

Чтобы избежать нежелательных ситуаций, необходимо диверсифицировать вложения — вкладывать в несколько компаний.

Так вы снизите риски. Кроме того, необходимо тщательно изучить компанию, в которую хотите вложиться: ознакомиться с ее финансовой отчетностью, узнать, выплачивала ли она дивиденды ранее, как менялась стоимость ее акций в последнее время.

Например, с января 2018 года цена одной акции аэропорта «Манас» выросла почти втрое. Это значит, что, если вы купили ее в январе за 109,95 сома и продали в декабре по рыночной цене за 203,21 сома, ваш доход составил бы 84 процента годовых.

Но не спешите продавать. Ведь это разовый доход. А есть еще дивиденды, которые выплачивает компания. И если она стабильно ежегодно выходит в прибыль, вы можете иметь дополнительный источник пассивного дохода.

Если вернуться к аэропорту «Манас», то средняя рыночная цена за год на одну акцию сложилась на уровне 168,62 сома. Это значит, что при дивиденде размером 29,45 сома на одну акцию доходность акций от среднерыночной цены составляет 17,5 процента годовых.

Как приобрести акции

Для начала стоит определиться, акционером какой компании вы хотите стать. Можно зайти на сайты местных брокерских компаний или сайт Кыргызской фондовой биржи и узнать информацию о компаниях. Далее обратитесь в брокерскую фирму и приобретите с помощью брокера акции. Здесь же вы можете получить консультации.

Для приобретения акций компаний вам не нужно идти в компанию, чьи акции вы хотите купить.

Компания здесь ни при чем, она не получает этих денег, если только это не дополнительный выпуск и частное размещение или же IPO (первичный публичный выпуск акций, но нам до этого далеко).

Вы покупаете акции с помощью лицензированных брокеров через биржу у другого лица, который купил эти акции ранее. Продать их вы можете также с помощью брокера.

После приобретения акций вы начнете получать уведомления о собраниях акционеров. Посещайте их и будьте в курсе дел компании, участвуйте в голосованиях. Кроме того, следите за рынком и стоимостью акций. Вы можете продать их в выгодный вам момент.

В любом случае при покупке акций, как и при любом другом вложении средств, возможны риски. Чтобы их избежать, не нужно вкладывать все деньги в акции одной компании. Можно вложиться в несколько, что значительно снизит риск.

Если вы хотите приумножить свой капитал, то смело пробуйте те финансовые инструменты, которые есть на рынке. Не останавливайтесь на привычных депозитах. Ведь те же облигации и акции могут принести своему владельцу гораздо больше прибыли.

Материал подготовлен при поддержке финансовой компании «Сенти».