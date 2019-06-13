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Экономика

Выпускаемая в обращение на рынке ЕАЭС нефть должна иметь паспорт качества

С 1 июля 2019 года в Кыргызстане вступает в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке или использованию». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

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По ее данным, технический регламент распространяется на нефть, выпускаемую в обращение на внутреннем рынке ЕАЭС, и не распространяется на поставляемую по госзаказу и на экспорт на внешний для объединения рынок.

«Нефть перед выпуском в обращение подлежит оценке соответствия, которая проводится в форме испытаний с оформлением паспорта качества, где должны быть указаны наименование и место нахождения производителя, нормативные показатели предельных содержаний сероводорода, хлористых солей, органических хлоридов и результаты лабораторных испытаний, единый знак обращения продукции на рынке», — говорится в документе.

Испытания нефти на соответствие требованиям технического регламента проводятся в собственной испытательной лаборатории или аккредитованной испытательной лаборатории, включенной в Единый реестр органов по оценке соответствия ЕАЭС.

Паспорт качества оформляется производителем нефти или продавцом (в том числе импортером).
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