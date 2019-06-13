Итоги мая. Экономика Кыргызстана выросла, но совсем немного

По итогам мая 2019 года ВВП Кыргызстана продолжает расти, но это обеспечивает добыча золота. Зато в стране практически не меняются цены.

Рост ВВП замедляется

По итогам января — мая 2019 года ВВП Кыргызстана составил 183 миллиарда 750 миллионов сомов. По сравнению с 2018-м он вырос на 5,6 процента.

Цифры неплохие, но май недотянул до январского роста в 6,4 процента. Наоборот, в отличие от первого месяца года, рост ВВП замедлился на 0,8 процента.

Даже по сравнению с апрелем показатели не такие радужные – рост замедлился на 0,1 процента.

Такая ситуация вполне логична. К середине года показатели в экономике традиционно выравниваются и становится видна более полная картина. Она показывает, что как такового особого роста нет. ВВП за пять месяцев 2019 года увеличился всего на 12 миллиардов 995,2 миллиона сомов.

Куда более показательными являются данные по росту экономики без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор. В 2018 году они были стабильными и показывали неплохой рост. Поэтому сравнение этих данных с показателями 2019-го очень хорошо демонстрирует, что экономика замирает.

Так, по итогам пяти месяцев этого года ВВП страны без Кумтора составил 161 миллиард 204,2 миллиона сомов. По сравнению с 2018-м он вырос лишь на 1,5 процента.

Интересно, что по итогам мая рост экономики как с учетом Кумтора, так и без него замедлился на одинаковые 0,1 процента.

Добыча золота растет

Зависимость экономики от добычи золота хорошо видна на развитии промышленности. После прошлогоднего оглушительного падения в этом году показатели немного радуют. Так, по итогам января — мая 2019 года в Кыргызстане произведено промышленной продукции на 104 миллиарда 29,1 миллиона сомов. Это на 17 процентов больше, чем в 2018-м.

По данным Нацстаткома, рост объемов промышленного производства связан с увеличением производства основных металлов, добычи металлических руд, угля, сырой нефти и природного газа, а также текстильного производства.

При этом отмечено снижение показателей в производстве нефтепродуктов (на 32,9 процента), фармацевтической продукции (на 18,5 процента), производстве одежды (на 17,4 процента) и химической продукции (на 13,1 процента).

Без предприятий по разработке месторождения Кумтор объем промышленного производства оценивается в 55 миллиардов 129,4 миллиона сомов. По сравнению с 2018-м он снизился на 5,8 процента.

Цены почти не растут

В мае 2019 года по республике отмечалось незначительное (на 0,1 процента) повышение потребительских цен и тарифов. При этом цены и тарифы на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 0,3 процента, услуги — на 0,1 процента, незначительно подорожали алкогольные напитки и табачные изделия. Цены на непродовольственные товары в мае снизились на 0,1 процента.

Повышение потребительских цен и тарифов в мае отмечалось по всем регионам республики, за исключением Таласской области. Там цены снизились на 0,5 процента.

С начала 2019 года (по сравнению с декабрем 2018-го) потребительские цены и тарифы в целом по республике снизились на 0,3 процента.

С начала года повышение потребительских цен и тарифов зафиксировано в Нарынской (на 0,6 процента), Иссык-Кульской (на 0,9 процента), Баткенской (на 0,6 процента) и Чуйской (на 0,6 процента) областях.

Зарплаты растут в горнорудке

По данным Национального статистического комитета, средняя зарплата в Кыргызстане составила 15 тысяч 875 сомов.

Повышение темпов роста среднемесячной начисленной заработной платы наблюдалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности, за исключением предприятий и организаций сферы транспортной деятельности и хранения грузов, а также прочей обслуживающей деятельности.

По итогам первого квартала 2019 года прожиточный минимум в стране составил 4 тысячи 681,31 сома, для пенсионеров — 4 тысячи 168,37 сома.