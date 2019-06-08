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Экономика

В Кыргызстане начали работать выездные кассы в отдаленных регионах

В Кыргызстане начали пилотный проект по выездному кассовому обслуживанию для обеспечения жителей отдаленных регионов страны банковскими услугами. Об этом сообщили в Национальном банке.

По его данным, к реализации проекта привлечены ЗАО «Кыргызская инкассация», ОАО «РСК Банк» — по Ошской области и ОАО «Росинбанк» — по Джалал-Абадской области. ЗАО «Кыргызская инкассация» обеспечивает охрану и перевозку кассиров банков и денег по установленным маршрутам в айыл окмоту согласно утвержденным графикам.

Жители этих регионов могут на местах снять деньги и совершить необходимые платежи: оплатить коммунальные услуги, налоги.

«Для начала предусматривается охватить услугами 120 отдаленных сел, в том числе в Ошской области — 44 села, в Джалал-Абадской — 76 сел. Обслуживание населения проводят в стационарных точках населенных пунктов, не имеющих доступа к банковским услугам. Расписание работы выездных касс по Ошской и Джалал-Абадской областям довели до руководителей айыл окмоту», — сообщили в НБ КР.

ЗАО «Кыргызская инкассация» является самостоятельным юридическим лицом, 100 процентов акций которого принадлежат Национальному банку.
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