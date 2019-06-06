16:59
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Получать информацию об отсутствии налоговой задолженности можно онлайн

Участники конкурсов по госзакупкам могут получать информацию об отсутствии налоговой задолженности в электронном виде. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Кыргызстана.

По ее данным, благодаря заработавшей автоматизированной системе у участников конкурса госзакупок отпадает необходимость посещения налоговой. При формировании конкурсной заявки через портал госзакупок они получат информацию о налоговой задолженности онлайн. Для этого надо на портале перейти в меню «Квалификационные требования» и выбрать пункт «Участники конкурса должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике».

При нажатии на кнопку «Запросить в ГНС» система автоматически выдаст сведения из базы данных ГНС о состоянии налоговой задолженности.

«Задолженность считается погашенной при подтверждении органами казначейства, тем самым сведения о налоговых выплатах отображаются в системе ГНС в течение нескольких рабочих дней с момента оплаты поставщиком (подрядчиком) налоговых выплат. В этой связи просим поставщиков (подрядчиков) погашать соответствующую задолженность заблаговременно, то есть за 2-3 дня», — подчеркнули в ГНС.
Ссылка:
просмотров: 288
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане фискалы месяц намерены активно бороться с неплательщиками налогов
Коррупция в налоговой. Начальника УГНС временно отстранили от должности
В Свердловской налоговой не принимают нулевые отчеты новых компаний
Мэрия Бишкека намерена вновь создать городскую налоговую службу
После жалоб граждан из налоговой уволили трех сотрудников
С начала года в cаll-центр Налоговой службы поступило 29,5 тысячи звонков
За регистрацией налогоплательщиков будут следить веб-камеры
Назначен председатель Государственной налоговой службы
Это важно. Сменился адрес сервиса «Кабинет налогоплательщика»
Легализация на свою голову. О государстве, которое не выполняет обещаний
Популярные новости
Грузовикам запретили ездить днем по&nbsp;дорогам Кыргызстана Грузовикам запретили ездить днем по дорогам Кыргызстана
Международные резервы Кыргызстана сокращаются второй месяц подряд Международные резервы Кыргызстана сокращаются второй месяц подряд
Нацбанк провел самую крупную с&nbsp;начала года интервенцию, продав $27 миллионов Нацбанк провел самую крупную с начала года интервенцию, продав $27 миллионов
Ярослав Степанюк: В&nbsp;Казахстане предпочитают WhatsApp, в&nbsp;Узбекистане&nbsp;&mdash; Telegram Ярослав Степанюк: В Казахстане предпочитают WhatsApp, в Узбекистане — Telegram
Бизнес
MegaCom открывает новые направления для роуминга MegaCom открывает новые направления для роуминга
Первая социальная ипотека в&nbsp;&laquo;Росинбанке&raquo; Первая социальная ипотека в «Росинбанке»
&laquo;Умные&raquo; инновации от&nbsp;LG. Путешествие на&nbsp;родину передовых технологий «Умные» инновации от LG. Путешествие на родину передовых технологий
Играй в&nbsp;PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от&nbsp;О! Играй в PUBG Mobile! Смотри Twitch! Подключай новую услугу GAMER от О!