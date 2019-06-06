Получать информацию об отсутствии налоговой задолженности можно онлайн

Участники конкурсов по госзакупкам могут получать информацию об отсутствии налоговой задолженности в электронном виде. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе Кыргызстана.

По ее данным, благодаря заработавшей автоматизированной системе у участников конкурса госзакупок отпадает необходимость посещения налоговой. При формировании конкурсной заявки через портал госзакупок они получат информацию о налоговой задолженности онлайн. Для этого надо на портале перейти в меню «Квалификационные требования» и выбрать пункт «Участники конкурса должны выполнить свои обязательства по уплате налогов в Кыргызской Республике».

При нажатии на кнопку «Запросить в ГНС» система автоматически выдаст сведения из базы данных ГНС о состоянии налоговой задолженности.

«Задолженность считается погашенной при подтверждении органами казначейства, тем самым сведения о налоговых выплатах отображаются в системе ГНС в течение нескольких рабочих дней с момента оплаты поставщиком (подрядчиком) налоговых выплат. В этой связи просим поставщиков (подрядчиков) погашать соответствующую задолженность заблаговременно, то есть за 2-3 дня», — подчеркнули в ГНС.