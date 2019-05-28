Нацбанк Кыргызстана понизил прогноз инфляции по итогам 2019 года

Национальный банк Кыргызстана скорректировал прогнозы по инфляции в Кыргызстане по итогам 2019 года в сторону снижения. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель НБ КР Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, экономика Кыргызстана в целом развивается в рамках ожиданий Национального банка. Но цены на мировых продовольственных рынках сложились ниже прогнозных значений. Ожидается, что тенденция на глобальных и региональных рынках в ближайшие периоды не несет существенных инфляционных рисков для экономики Кыргызстана.

«Это позволило снизить прогноз инфляции. К концу 2019 года она ожидается на уровне не выше 4 процентов (декабрь 2019 года к декабрю 2018-го). Ее среднегодовое значение составит 1 процент при отсутствии внутренних и внешних шоков», — заключил Толкунбек Абдыгулов.

Напомним, ранее Национальный банк прогнозировал рост цен в стране на 6 процентов по итогам года.