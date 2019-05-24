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Экономика

Цифра дня. 1 700 рабочих мест создали в Кыргызстане с начала 2019 года

В январе — марте 2019 года на предприятиях, в организациях и учреждениях Кыргызстана создали около 1,7 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщили в Национальном статистическом комитете.

По его данным, 517 рабочих мест создали малые предприятия. Наибольшее число новых рабочих мест (19 процентов) создали в сфере образования, около 17 процентов — в сфере торговли, финансового посредничества и страхования.

«Что касается регионов, то в создании рабочих мест лидируют города Бишкек и Ош, Баткенская и Таласская области», — подчеркнули в Нацстаткоме.
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