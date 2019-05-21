Золотую монету весом в 1 килограмм в честь ЕАЭС выпустили в Казахстане

Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты «Евразийский экономический союз. 5 лет» из золота номиналом 50 тысяч и 500 тенге и из серебра номиналом 500 тенге. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.
Монеты приурочены к пятилетию со дня создания Евразийского экономического союза. На их лицевой стороне (аверсе) в центре изображен герб Казахстана. По окружности соответствующие им номиналы, надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY и REPUBLIC OF KAZAKHSTAN и надписи, обозначающие металл, из которого изготовлены монеты, их пробу и массу.
На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части официальная эмблема Евразийского экономического союза и число «2019», обозначающее год чеканки. Вокруг эмблемы композиция из ленточных орнаментов и государственных флагов стран Евразийского экономического союза.
Монеты изготовлены:
— из золота 999 пробы номиналом 50 тысяч тенге, массой 1 килограмм, диаметром 100 миллиметров, тиражом 20 штук;
Фото Национальный банк Казахстана. Золотая монета номиналом 500 тенге
— из золота 999 пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма, диаметром 32 миллиметра
, тиражом 500 штук;
Фото Национальный банк Казахстана. Золотая монета номиналом 500 тенге
— из серебра 925 пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 миллиметра
, тиражом 1 500 штук.