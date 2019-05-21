19:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Золотую монету весом в 1 килограмм в честь ЕАЭС выпустили в Казахстане

Фото Национальный банк Казахстана. Золотая монета номиналом 50 тысяч тенге

Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты «Евразийский экономический союз. 5 лет» из золота номиналом 50 тысяч и 500 тенге и из серебра номиналом 500 тенге. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Читайте по теме
Монету «1000-летие эпоса «Манас» продали за 80 тысяч сомов на аукционе
Монеты приурочены к пятилетию со дня создания Евразийского экономического союза. На их лицевой стороне (аверсе) в центре изображен герб Казахстана. По окружности соответствующие им номиналы, надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY и REPUBLIC OF KAZAKHSTAN и надписи, обозначающие металл, из которого изготовлены монеты, их пробу и массу.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части официальная эмблема Евразийского экономического союза и число «2019», обозначающее год чеканки. Вокруг эмблемы композиция из ленточных орнаментов и государственных флагов стран Евразийского экономического союза.

Монеты изготовлены:

— из золота 999 пробы номиналом 50 тысяч тенге, массой 1 килограмм, диаметром 100 миллиметров, тиражом 20 штук;

Фото Национальный банк Казахстана. Золотая монета номиналом 500 тенге
— из золота 999 пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма, диаметром 32 миллиметра, тиражом 500 штук;

Фото Национальный банк Казахстана. Золотая монета номиналом 500 тенге
— из серебра 925 пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 миллиметра, тиражом 1 500 штук.
Ссылка:
просмотров: 51
Версия для печати
Материалы по теме
Монету «1000-летие эпоса «Манас» продали за 80 тысяч сомов на аукционе
Нацбанк Кыргызстана продаст на аукционе 39 коллекционных монет
На украинском аукционе продают монеты из Кыргызстана
В Казахстане выпустят необычные коллекционные монеты со знаками зодиака
К юбилею Чингиза Айтматова Нацбанк выпустил новую коллекционную монету
Ко Всемирным играм кочевников Нацбанк выпустил три новые коллекционные монеты
В США пятицентовую монету продали на аукционе за $4,5 миллиона
В Бишкеке открылась выставка «Памятные монеты Кыргызстана»
К юбилею сома в Кыргызстане выпустили новые коллекционные монеты
Нацбанк повез коллекционные монеты на ярмарку. Продали все
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане начало дорожать топливо В Кыргызстане начало дорожать топливо
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;зарплату можно купить в&nbsp;2,6 раза продуктов меньше, чем в&nbsp;Москве В Бишкеке на зарплату можно купить в 2,6 раза продуктов меньше, чем в Москве
Правительство не&nbsp;повысит тарифы на&nbsp;электроэнергию, пока реформирует отрасль Правительство не повысит тарифы на электроэнергию, пока реформирует отрасль
Минфин упрощает систему госзакупок для поддержки отечественного бизнеса Минфин упрощает систему госзакупок для поддержки отечественного бизнеса
Бизнес
IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в&nbsp;тендере IDM Media комментирует ситуацию касательно участия в тендере
Открывается новое авиасообщение по&nbsp;маршруту Бишкек&nbsp;&mdash; Шарджа Открывается новое авиасообщение по маршруту Бишкек — Шарджа
АКЦИЯ на&nbsp;смартфон Honor 8X&nbsp;в O!Store АКЦИЯ на смартфон Honor 8X в O!Store
В&nbsp;Бишкеке при поддержке Мобильного оператора&nbsp;О! прошел кибертурнир В Бишкеке при поддержке Мобильного оператора О! прошел кибертурнир