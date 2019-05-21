Золотую монету весом в 1 килограмм в честь ЕАЭС выпустили в Казахстане

Национальный банк Казахстана выпустил коллекционные монеты «Евразийский экономический союз. 5 лет» из золота номиналом 50 тысяч и 500 тенге и из серебра номиналом 500 тенге. Об этом сообщило агентство Tengrinews.kz.

Читайте по теме Монету «1000-летие эпоса «Манас» продали за 80 тысяч сомов на аукционе

Монеты приурочены к пятилетию со дня создания Евразийского экономического союза. На их лицевой стороне (аверсе) в центре изображен герб Казахстана. По окружности соответствующие им номиналы, надписи QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY и REPUBLIC OF KAZAKHSTAN и надписи, обозначающие металл, из которого изготовлены монеты, их пробу и массу.

На оборотной стороне (реверсе) монет в центральной части официальная эмблема Евразийского экономического союза и число «2019», обозначающее год чеканки. Вокруг эмблемы композиция из ленточных орнаментов и государственных флагов стран Евразийского экономического союза.

Монеты изготовлены:

— из золота 999 пробы номиналом 50 тысяч тенге, массой 1 килограмм , диаметром 100 миллиметров , тиражом 20 штук;

Фото Национальный банк Казахстана. Золотая монета номиналом 500 тенге

32 миллиметра

— из золота 999 пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма, диаметром, тиражом 500 штук;

Фото Национальный банк Казахстана. Золотая монета номиналом 500 тенге

38,61 миллиметра

— из серебра 925 пробы номиналом 500 тенге, массой 31,1 грамма, диаметром, тиражом 1 500 штук.