Монету «1000-летие эпоса «Манас» продали за 80 тысяч сомов на аукционе

Золотую коллекционную монету «1000-летие эпоса «Манас» на аукционе продали в 3,5 раза дороже стартовой цены. Об этом сообщили в Национальном банке.

По его данным, накануне финансовый регулятор провел аукцион по продаже редких (завершенных для реализации) коллекционных монет. На торги выставили 40 коллекционных монет, из них две золотые и 38 серебряных.

Аукционный шаг составил 100 сомов. Зарегистрировано 17 участников. Общая стартовая цена выставленных лотов составила 236 тысяч сомов. По итогам торгов монеты продали на 324,1 тысячи сомов.

«Наибольшая цена предложена на золотую монету «1000-летие эпоса «Манас» — 80 тысяч сомов при стартовой стоимости 23 тысячи сомов. Из серебряных монет дороже всего продали монету «Эдельвейс» серии «Международный год гор». Ее реализовали за 14,7 тысячи сомов при стартовой цене 5 тысяч сомов», — говорится в сообщении.

В ознаменование 1000-летней годовщины эпоса «Манас» Нацбанк 11 августа 1995 года выпустил в обращение золотую и серебряную коллекционные монеты. «Манас-1000» являются первыми монетами в истории независимой Кыргызской Республики.