Нацбанк вводит в обращение золотую коллекционную монету «Айкөл Манас»

Нацбанк со 2 декабря 2024 года вводит в обращение золотую коллекционную монету «Айкөл Манас». Как поясняет регулятор, «в целях популяризации устного народного творчества, сохранения и пропаганды культурного наследия кыргызского народа».

НБ КР отмечает, что одним из важнейших символов духовного наследия кыргызов является эпос «Манас», занимающий особое место в мировой сокровищнице устного народного творчества. Эпос повествует о жизни и походах великого воина Манаса, обладавшего безграничной храбростью и объединившего все племена кыргызов во имя независимости родных земель, свободы своего народа и политического единства.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты «Айкөл Манас» является изображение богатыря Манаса, облаченного в доспехи и скачущего на своем боевом коне Аккуле на фоне белоснежных гор Ала-Тоо. В верхней части монеты расположена надпись «Айкөл Манас / Aikol Manas», в правой части указаны проба металла (Au 999) и вес монеты (15.55 g). В нижней части указаны номинал монеты (200) и графический знак сома ©.

На оборотной стороне монеты размещен герб Кыргызской Республики в обрамлении стилизованных изображений национальных орнаментов, символизирующих кыргызских воинов. По окружности монеты расположена надпись «Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы / Национальный банк Кыргызской Республики». В нижней части указан год выпуска монеты «2024».

Коллекционная монета «Айкөл Манас» имеет статус официального платежного средства на территории страны. Она помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества.

Реализация коллекционной монеты осуществляется по цене 123 тысячи 400 сомов в кассах учреждений Национального банка.