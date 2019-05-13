Более 4,6 тонны золота произвели на руднике «Кумтор» в I квартале 2019 года

В январе-марте 2019 года на руднике «Кумтор» произвели 150 тысяч 308 унций , или 4 тонны 675,1 килограмма золота. С начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 1,51 миллиарда сомов, сообщили в компании «Кумтор Голд Компани» по итогам I квартала.

Производство и реализация продукции

Объем производства золота на «Кумторе» в первом квартале 2019 года составил 150 тысяч 308 унций золота (1 тройская унция = 31,10348 грамма), тогда как в аналогичном квартале 2018-го — 100 тысяч 220 унций .

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Объем производства за счет переработки руды с более высоким содержанием металла и более высокого процента извлечения золота из руды, складированной с рабочего участка № 18 в 2018 году. В первом квартале 2018-го перерабатывал бедную руду с более низким процентом извлечения золота с рабочего участка № 17 и участка «Сары-Тор».

Если в первом квартале 2019 года для фабричной переработки использовали руду со средним исходным содержанием металла 3,73 грамма на тонну и процентом извлечения 82, то в I квартале 2018-го — 2,58 грамма на тонну и 72,2 процента.

В первом квартале 2019 года реализовали 150 тысяч 267 унций , или 4 тонны 673,83 килограмма золота. Общий доход от реализации золота в первом квартале 2019-го составил $195 миллионов.

Слитки Доре, производимые на руднике «Кумтор», закупает ОАО «Кыргызалтын» для дальнейшей переработки на аффинажном предприятии в Кара-Балте. Это предусмотрено Договором о продаже золота и серебра, заключенным между «Кумтор Голд Компани», «Кыргызалтыном» и правительством Кыргызстана. Исключительным правом реализации аффинированного золота и серебра в КР и за ее пределами обладает только ОАО «Кыргызалтын».

Операционные расходы и совокупные показатели

Операционные расходы (на основе показателей реализации), включая капитализацию вскрышных работ, сократились в первом квартале 2019 года на $2,8 миллиона и составили $68,5 миллиона. В первом квартале 2018-го — $71,3 миллиона.

Динамика главных составляющих операционных расходов (горные работы, фабричная переработка и содержание рудника), включая капитализацию вскрышных работ, но до изменения уровней запасов, объясняется следующим образом.

Фото «Кумтор Голд Компани». Месторождение Кумтор

Расходы на проведение горных работ, включая капитализацию вскрышных работ, составили в первом квартале 2019 года в целом $51,3 миллиона, то есть чуть больше ($0,4 миллиона), чем в том же квартале 2018-го.

Фабричные расходы составили в первом квартале 2019 года $17,2 миллиона, а в 2018-м — $15,5 миллиона.

Увеличение, главным образом, связано:

с дополнительными расходами на переработку угольной мелочи ($0,9 миллиона), поскольку такие работы стали набирать силу в первом квартале;

с увеличившимися расходами на приобретение мелющих шаров ($0,6 миллиона) в связи с переработкой более твердой руды;

увеличением расходов на приобретение реагентов ($0,3 миллиона) в связи с повышением тарифов и увеличением их потребления.

Расходы на содержание рудника в первом квартале 2019 года в целом составили $11,8 миллиона против $12,9 миллиона в 2018-м.

Это связано с сокращением расходов на материально-техническое обеспечение лагеря ($0,4 миллиона) в связи со снижением объема потребления услуг подрядчиков и сокращением расходов на их оплату ($0,4 миллиона).

Динамика прочих расходов

Расходы на износ, истощение и амортизацию, связанные с реализацией продукции, возросли и составили в первом квартале 2019 года $41,0 миллиона против $35,6 миллиона в 2018-м. В основном это результат увеличения объемов реализации и увеличившейся амортизацией капитализации вскрышных работ в связи с поступлением богатой руды с рабочего участка № 19.

Совокупные расходы на поддержание основных фондов на основе промежуточного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции (без учета налога на валовой доход) составили в первом квартале 2019 года $553 против $758 в I квартале 2018-го.

Фото «Кумтор Голд Компани». Центральный карьер месторождения

Снижение главным образом связано с увеличением объема реализации продукции и уменьшением капитализации вскрышных работ в результате выхода к основному рудному телу на рабочем участке № 19 в первом квартале 2019 года, а также в результате прекращения капитализации вскрышных работ.

С учетом налога на валовой доход совокупные расходы на основе промежуточного продукта в перерасчете на унцию реализованной продукции составили в первом квартале 2019 года $735 против $942 в 2018-м.

Снижение связано с сокращением совокупных расходов на поддержание основных фондов (смотри объяснение выше), что частично нивелировано увеличением налога на валовой доход вследствие более высоких объемов выручки от реализации продукции в первом квартале 2019 года.

Платежи в бюджет Кыргызстана и обязательные отчисления

За первые три месяца 2019 года выплаты в бюджет Кыргызской Республики в виде налогов, отчислений в Социальный фонд Кыргызской Республики и других обязательных платежей составили 1,51 миллиарда сомов.

Прогноз на 2019 год

Объем производства золота на руднике «Кумтор» должен составить около 535-565 тысяч унций, из них 28 процентов общегодового объема производства золота придется на четвертый квартал 2019 года.

Рудник «Кумтор», расположенный в Кыргызстане, — крупнейшее золоторудное предприятие Центральной Азии, управляемое западной компанией. С начала промышленного производства в мае 1997 года по 31 марта 2019 года на «Кумторе» произвели около 12,2 миллиона унций золота.

«Кумтор Голд Компани» несет ответственность за весь производственный цикл как оператор проекта «Кумтор».

«Центерра Голд» — канадская золотодобывающая компания. Занимается эксплуатацией, разработкой, разведкой и приобретением золоторудных месторождений в Северной Америке, Азии и других рынках мира и крупнейшая западная компания по производству золота в Центральной Азии.

«Центерра» имеет два основных актива — рудник «Кумтор» в Кыргызской Республике и рудник «Маунт Миллиган» в провинции Британская Колумбия, Канада и ведет строительство на золотом руднике «Оксут Голд» в Турции.

Акции «Центерры» обращаются на Фондовой бирже Торонто (TSX) под символом CG. Штаб-квартира в городе Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Кыргызстан через ОАО «Кыргызалтын» владеет самым крупным пакетом акций «Центерры» — 77 миллионов 401 тысяча 766. На 13 мая 2019 года его стоимость превысила $430 миллионов.

Дополнительная информация о «Центерре Голд» и полный текст пресс-релиза по итогам первого квартала 2019 года доступны на сайте SEDAR www.sedar.com и на корпоративных сайтах www.centerragold.com и www.kumtor.kg.