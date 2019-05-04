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Экономика

За первый квартал 2019 года таможня возместила в бюджет 53 миллиона сомов

По итогам первого квартала 2019 года выявлен 341 факт таможенных правонарушений. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, в Едином реестре нарушений зарегистрированы 256 фактов, что на 18 случаев больше, чем за аналогичный период 2018 года. В результате в бюджет уплачено 24,8 миллиона сомов таможенных платежей, а взыскано штрафных санкций на 2,2 миллиона сомов.

Кроме того, в ЕРПП зарегистрированы 85 фактов нарушения таможенного законодательства. По ним возмещение ущерба в госбюджет составило 25,9 миллиона сомов.

«В целом по итогам работы управлений Таможенной службы сумма дополнительных поступлений в государственный бюджет в сравнении с аналогичным периодом 2018 года увеличилась на 12,8 миллиона сомов и составила 53 миллиона сомов», — заключили в ГТС.
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