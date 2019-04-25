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Экономика

Нацбанк Кыргызстана перечислил в бюджет 1,89 миллиарда сомов своей прибыли

По итогам 2018 года чистая прибыль Национального банка Кыргызстана, подтвержденная международным аудитом, составила 2,1 миллиарда сомов.  Об этом сообщила пресс-служба НБ КР.

По ее данным, накануне в доход бюджета страны перечислено 90 процентов прибыли, или 1 миллиард 890 миллионов сомов.

В Нацбанке отметили, что не преследуют цели извлечения прибыли. Основными его задачами являются поддержание стабильности цен и макроэкономической устойчивости, а также обеспечение безопасности и надежности банковской и платежной систем Кыргызстана для долгосрочного экономического роста республики.

Из своей прибыли Национальный банк перечислил в доход бюджета с 2014 по 2018 год страны 14 миллиардов 965 миллионов сомов.

В 2018 году внесены изменения в закон о Национальном банке, банках и банковской деятельности. Для поддержания бюджета увеличен размер отчислений от прибыли Национального банка в доход бюджета с 70 до 90 процентов.
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