Оператору QIWI рекомендовано приостановить платежи в пользу третьих лиц

Платежному оператору QIWI рекомендовано с 1 марта 2019 года временно приостановить осуществление приема платежей и расчетов за товары и услуги. Об этом сообщили в Нацбанке.

По его данным, по заявлению одного из собственников ОсОО «Объединенная система моментальных платежей» (далее ОсОО «ОСМП») решением суда наложен арест на расчетные счета компании.

«В связи с риском нарушения бесперебойного функционирования платежной системы, во избежание роста обязательств ОсОО «ОСМП», для обеспечения своевременного осуществления расчетов с поставщиками товаров/услуг в рамках деятельности по приему платежей от потребителей услуг, а также в целях защиты прав потребителей Национальным банком предписано ОсОО «ОСМП» приостановить прием платежей», — говорится в сообщении.

Национальный банк рекомендует использовать альтернативные платежные системы и способы приема платежей.

«Нацбанк в рамках полномочий, предусмотренных законодательством, принимает необходимые меры по минимизации рисков для платежной системы КР и защиты прав потребителей финансовых услуг», — заключили в НБ КР.