Казахстан предупреждал Кыргызстан о введении ограничений на ввоз товаров

Казахстан предупреждал Госинспекцию по ветеринарной и фитосанитарной безопасности о возможном введении временного запрета на ввоз кыргызских овощей и фруктов. Об этом сегодня на заседании Жогорку Кенеша сообщил министр экономики Олег Панкратов.

По его словам, в 2018 году из Казахстана начали поступать сообщения, что есть факты поставок продукции из Кыргызстана без фитосанитарных сертификатов и иных разрешающих документов. Чтобы избежать возможных проблем, 10 декабря 2018 года принято постановление, и Госфитосанинспекции поручили обеспечить контроль за вывозом товаров и информационную работу о необходимости получения сертификатов и маркировки продукции.

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«На границе контроля не было, и многие везли продукцию без документов. 24 января 2019 года фитосанитарная служба Казахстана пригласила наших представителей в Астану. Там их поставили перед фактом нарушений. По итогам того заседания подписали протокол, по которому принят межведомственный план по решению проблемы. Кроме того, там прописали — если не примем меры, будут ограничения. Мы сообщили премьер-министру. Он поручил решить проблему. В том числе мы предлагали поставить временные фитосанитарные посты, чтобы не допускать вывоза продукции без документов. Несмотря на это, Казахстан ввел временный запрет. Думаю, фитосанитарная служба сегодня будет работать с коллегами из Казахстана», — подчеркнул Олег Панкратов.