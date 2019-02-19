Решение Совбеза Кыргызстана может остановить работу недропользователей

«Мы опасаемся, что решение Совета безопасности от 30 января 2019 года о мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования приведет к приостановке или полной остановке работы добросовестных недропользователей», — заявил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.

По его словам, в решении Совбеза есть много положительных моментов. Например, автоматизация процесса лицензирования и повышение доверия к инвесторам. Но есть и неблагоприятные инициативы, которые могут навредить сектору.

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«В первую очередь речь о повышении налогового бремени. Совбез предложил повысить почти все виды налогов — на доходы, роялти, платы за удержание лицензии, бонусов. Вызывают беспокойство меры по проверке всех выданных ранее лицензий и изучение дел, связанных с недропользованием. И без этого сейчас в отрасли многочисленные проверки правоохранительных, надзорных и контролирующих органов. Ведь недропользователей не включили в мораторий на проверки бизнеса», — отметил глава МДС.

Аскар Сыдыков подчеркнул, что беспокоят и некоторые рекомендации о вмешательстве в хозяйственную деятельность, например, подсчет сверхнормативных потерь, расчет финансово-экономической модели рентабельности.

«В мировой практике такого не делают. Определяется только налоговое бремя, а всем остальным компания занимается на свое усмотрение», — добавил он.