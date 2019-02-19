Решение Совбеза Кыргызстана может остановить работу недропользователей

«Мы опасаемся, что решение Совета безопасности от 30 января 2019 года о мерах по обеспечению безопасности в сфере недропользования приведет к приостановке или полной остановке работы добросовестных недропользователей», — заявил сегодня на пресс-конференции исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков.
По его словам, в решении Совбеза есть много положительных моментов. Например, автоматизация процесса лицензирования и повышение доверия к инвесторам. Но есть и неблагоприятные инициативы, которые могут навредить сектору.
Аскар Сыдыков подчеркнул, что беспокоят и некоторые рекомендации о вмешательстве в хозяйственную деятельность, например, подсчет сверхнормативных потерь, расчет финансово-экономической модели рентабельности.
«В мировой практике такого не делают. Определяется только налоговое бремя, а всем остальным компания занимается на свое усмотрение», — добавил он.