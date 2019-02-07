В Кыргызстане начали прием Единой налоговой декларации

Государственная налоговая служба начала кампанию по приему Единой налоговой декларации (ЕНД) по итогам 2018 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГНС.

По ее данным, очередная декларационная кампания пройдет в два этапа. До 1 марта должны отчитаться о полученных за 2018-й доходах и предоставить информацию об экономической деятельности, объектах имущества и земельных участках юридические лица, до 1 апреля — физические.

До 1 марта 2019 года ЕНД обязаны представить отечественные организации, включая фермерские хозяйства, иностранные организации, работающие в Кыргызстане с образованием постоянного подразделения.

До 1 апреля 2019 года ЕНД обязаны подать государственные и муниципальные служащие, индивидуальные предприниматели, в том числе уплачивающие налог на патентной основе, физические лица, имеющие в собственности движимое (транспорт) и недвижимое имущество (квартиры и дома), земельный участок (за исключением владельцев приусадебных участков), крестьянские и фермерские хозяйства, работающие без образования юридического лица.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также в call-центре ГНС по номеру 194 или на сайте.