Минтранс решил продлить действие лицензий на перевозки с истекшими сроками

В Кыргызстане решили продлить на два месяца действие лицензий на пассажирские и международные грузовые перевозки автомобильным транспортом с истекшими сроками. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорог.

По его данным, лицензии продлят без взимания платы до утверждения правительством размеров госпошлины за выдачу лицензий. Мера принята для избежания приостановки перевозки пассажиров и грузов по международным направлениям и снятия социальной напряженности среди водителей и граждан Кыргызстана.

С 1 января 2019 года структурные подразделения Агентства автомобильного, водного транспорта и весогабаритного контроля при Минтрансе прекратили выдачу лицензий на международные пассажирские и грузовые перевозки автомобильным транспортом. Это связано с отсутствием решения правительства о размере ставок госпошлины за выдачу лицензий.