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Экономика

В 2018 году Гарантийный фонд помог получить кредитов на 1,7 миллиарда сомов

По итогам 2018 года объем банковских кредитов, выданных под гарантии Гарантийного фонда, составил 1 миллиард 779 миллионов сомов. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Гарантийный фонд» Малик Абакиров.

По его данным, на конец 2018 года активы ОАО составляли 819,7 миллиона сомов, в том числе 613 миллионов сомов — собственный капитал. Кроме того, ожидается, что в состав учредителей фонда войдет Национальный банк. Ему будут принадлежать 40 процентов акций ГФ.

«В 2018-м выдано 419 гарантий на 507 миллионов сомов. Всего с начала деятельности в 2016 году выдано 656 гарантий на 755 миллионов сомов, а сумма полученных предпринимателями кредитов — 2 миллиарда 752 миллиона сомов», — отметил Малик Абакиров.

«Благодаря гарантиям создали 1 тысячу 225 рабочих мест, поддержали 5 тысяч 887 действующих. По итогам 2018 года Гарантийный фонд получил прибыль в 25,6 миллиона сомов. План перевыполнили на 73 процента», — подчеркнул Малик Абакиров.
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