Инвестиции в Кыргызстан. Узбекистан как пример для подражания

Пока кыргызстанские чиновники рассказывают инвесторам сказки, соседи по региону дают им вполне реальные гарантии работы и сохранности средств. В результате мы привлекаем миллионы, теряя миллиарды долларов.

Долг растет, инвестиций нет

С 2010 года Кыргызстан подписал 95 договоров на получение финансовой помощи, из них 84 процента — кредиты. По словам эксперта Эльмиры Иманалиевой, 40 процентов — помощь международных организаций, 60 процентов — помощь, оказанная иностранными государствами. Основными донорами являются Россия, Китай, Япония и Европейский союз.

Депутат Жогорку Кенеша Бактыбек Турусбеков добавил, что за годы независимости Кыргызстан получил $9,8 миллиарда. На транспортную инфраструктуру потрачено 24,9 процента, на энергетику — 21,7 процента, на социальный сектор — 5,4 процента, на сельское хозяйство — 3,6 процента.

При этом в реальности страна могла привлечь гораздо больше ресурсов. По Стратегии развития на 2013-2017 годы Кыргызстан мог реализовать проекты на $12 миллиардов, но упустил возможность.

Экономист Асылбек Аюпов отмечает, что с 2010 по 2019 год серьезных прорывов в экономике так и не произошло. Властям нечем похвастать. Обещанных крупных проектов так и не случилось.

«Только на базе Кара-Кечинского месторождения и строительства железной дороги можно развить регионы. Есть отсталые регионы, которые тянут государство назад. Нужно создать программу развития страны. Проекты следует принимать законом, чтобы была ответственность. От сказок мы должны переходить к реальным вещам и использовать возможности наших партнеров», — уверен эксперт.

На проблему уже обратил внимание и президент. Глава государства прямо заявил, что инвесторы попросту боятся заходить в Кыргызстан из-за коррупции.

Есть хорошие инвесторы, которые честно работают. Но их пугают наши коррумпированные чиновники. Инвесторы не хотят портить свою репутацию, связываясь с коррупционерами. Сооронбай Жээнбеков

Ничего, кроме хвастовства

А вот правительственные чиновники масштабов проблемы явно не видят. Они продолжают гордиться скромными цифрами инвестиций. Например, министр культуры и туризма Азамат Жаманкулов на заседании правительства заявил, что для строительства гостиниц и отелей в республике привлечено 24 миллиарда сомов. Экспорт туристических услуг в 2018 году составил $418 миллионов.

Агентство по продвижению и защите инвестиций в 2019-м намерено запустить семь инвестиционных проектов на $83,5 миллиона.

При этом данные Национального статистического комитета совсем не в пользу оптимизма чиновников. Приток прямых иностранных инвестиций в январе — сентябре 2018 года сложился в размере $344,9 миллиона, а отток составил $328,1 миллиона. Те же данные АПЗИ тоже не радуют. В 2018-м реализованы лишь девять проектов на $28,2 миллиона.

У Кыргызстана действительно есть преимущества, которые играют в пользу вложения средств именно в нашу республику. Например, КР входит в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), считается островком демократии, у нас относительно либеральное налоговое законодательство. Даже этих трех факторов вполне хватило бы для того, чтобы привести в страну инвесторов. Но мы до сих пор не умеем пользоваться нашими плюсами. Или нашему правительству не хватает масштаба мышления, смелости и креатива.

Как работает экономическая дипломатия

Пока мы топчемся на месте и бросаем инвестора решать все проблемы самостоятельно, соседи активно пользуются возможностями экономической дипломатии. За примерами далеко ходить не надо. Соседний Узбекистан после смены президента активно открывается миру и зовет к себе крупный бизнес.

В итоге за два года Узбекистан, считающийся авторитарной и закрытой страной, смог привлечь гораздо больше денег, чем открытый и демократический Кыргызстан.

В 2018 году во время 18 межгосударственных визитов руководства Узбекистана достигнуты договоренности об 1 тысяче 80 проектах на $52 миллиарда. В республике уже реализуют 456 проектов на $23 миллиарда.

Вот только несколько простых примеров привлечения инвестиций. В преддверии визита Шавката Мирзиеева в Германию в Берлине 14 января 2019 года состоялся германско-узбекистанский деловой форум. На нем подписаны соглашения о намерениях и инвестиционные контракты на $4 миллиарда.

Кроме того, для дальнейшего развития проекта «Безопасный город» Узбекистан договорился с группой компаний ATLAS International AC (Германия) о совместной реализации проекта по внедрению современных систем обеспечения безопасности дорожного движения в РУз.

ATLAS International АС собирается в ближайшие годы вложить 300 миллионов евро в узбекистанскую систему видео- и фотофиксации нарушений Правил дорожного движения.

А наш «Безопасный город»? Сколько лет кыргызстанские чиновники мусолят проект? Сколько скандалов мы наблюдали. И до сих пор думаем, когда же стоит запустить проект в промышленном масштабе. Тендер на второй этап «Безопасного города» до сих пор не объявили. Ведомства все изучают, где же нужно поставить камеры.

Также Узбекистан умудряется на выгодных для себя условиях привлекать просто колоссальные объемы инвестиций не только частных компаний, но и крупных финансовых институтов. Например, в 2018 году объем инвестиционного портфеля в результате сотрудничества со Всемирным банком, Азиатским и Исламским банками развития, Европейским банком реконструкции и развития достиг $8,5 миллиарда.

Кыргызстан продолжает радоваться $200-300 миллионам кредита, который только увеличивает внешний долг страны и не приносит реальных выгод ни кыргызстацам, ни экономике.